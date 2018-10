Uma equipa da brigada de investigação a incêndios da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa já está a investigar as causas do fogo que deflagrou ontem à noite na serra de Sintra. O incêndio só foi dominado este domingo durante a manhã depois da intervenção dos meios aéreos e de mais de 700 bombeiros combaterem as chamas.O incêndio terá começado numa zona de mato cerrado junto ao convento da Peninha, segundo o jornal Expresso. Segundo o semanário, é essencial perceber qual o local da ignição do fogo para perceber quais foram as causas: natural, acidental ou criminoso.

Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, declarou este sábado durante a noite que "é evidente que é uma coisa muito estranha o incêndio ter começado às 22h30". O incêndio obrigou à retirada de 300 pessoas do parque de campismo de Cascais e de 47 de várias localidades e fez 18 feridos ligeiros, segundo a Protecção Civil.

O fogo foi declarado extinto a meio da manhã de hoje.