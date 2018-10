Chamas ameaçam aldeias em Cascais e 300 pessoas foram retiradas de parque de campismo. Incêndio combatido por mais de 750 operacionais.

O incêndio que continua a lavrar com muita intensidade na serra de Sintra, em Lisboa, já obrigou à assistência de 18 pessoas, todas sem gravidade.



Segundo o comandante distrital de Lisboa da ANPC, André Fernandes, as 47 pessoas foram retiradas de várias localidades em toda a área do incêndio, como Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas.





Quatro aviões anfíbios, dois helicópteros, um pesado e outro ligeiro, e um avião de reconhecimento já foram accionados para combater as chamas que lavram na serra de Sintra. Há ainda mais de 750 bombeiros no local.



Segundo fonte da ANPC, o balanço de danos é de um veículo ligeiro ardido, assim como uma casa e ainda outros três anexos.



O incêndio, que continua a lavrar com muita intensidade e a ameaçar casas na Charneca, está a ser apoiado pela Câmara Municipal de Sintra e Cascais.



De acordo com o comandante distrital, a dificuldade principal foi o vento, "especialmente entre a meia-noite e as 2h00, 3h00".



"Um vento muito forte, com rajadas na ordem dos 100 km/hora, que levou a uma progressão exponencial da frente de fogo", detalhou.



Foi nessa altura, explicou, que houve necessidade de "fazer evacuações preventivas" do parque de campismo de Cascais, na Biscaia, Figueira do Guincho, Almoinhas Velhas e Charneca, tendo sido ainda necessário evacuar alguns clubes hípicos.



André Fernandes disse que no combate ao fogo estão envolvidos corpos de bombeiros do distrito de Lisboa, com um reforço do distrito de Santarém e de Setúbal e também de um grupo da força especial de bombeiros.



As entidades envolvidas nas operações foram ainda a Câmara de Sintra e a Câmara de Cascais, bem como o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a GNR, a PSP, o INEM e a Segurança Social Distrital.



Das 47 pessoas que foi preciso retirar das suas casas, 17 foram deslocadas para a sociedade recreativa da Malveira da Serra e 30 para o pavilhão dramático de Cascais.





Com Lusa