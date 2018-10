O Governo está alertado, desde Maio, para o risco elevado de incêndio no Parque Natural Sintra-Cascais. Como? Através de um relatório de peritos da Comissão Europeia que revela a extrema vulnerabilidade da área. O documento, citado pelo Público, foi entregue ao secretário de Estado das Florestas – que se reuniu com os autores, com os presidentes do Instituto de Conservação da Natureza, dos Parques de Sintra-Monte da Lua e com o responsável pela estrutura de missão dos fogos rurais, Tiago Oliveira.

"O índice de risco estrutural é muito alto e extremo", lê-se no relatório. Sobre Sintra, os especialistas falam da fragilidade das casas isoladas e das urbanizações existentes. Caso ocorra uma catástrofe, "as evacuações estão comprometidas, pois necessitam de duas condições que não existem, tempo e recursos – a que acresce outra limitação, a largura das estradas face à quantidade de veículos existentes", explica o documento.

Os peritos consideram fundamental que os residentes e os visitantes sejam alertados para o risco que correm – principalmente porque as medidas de prevenção em vigor não se adequam à perigosidade da situação. Assim, os autores do relatório sugerem a criação de áreas de segurança e planos de autoprotecção para a urbanização. Alertam ainda para a necessidade de eliminar a grande quantidade de combustível morto (vegetação) das áreas florestais.

"Torna-se evidente a possibilidade de grandes incêndios florestais já em 2018", disse, na altura, o responsável pela estrutura de missão dos fogos rurais ao secretário de Estado das Florestas.



No sábado à noite, um incêndio deflagrou em Sintra, tendo-se alastrado a Cascais. Provocou 21 feridos ligeiros, entre os quais duas dezenas de operacionais e um civil. Uma equipa da brigada de investigação a incêndios da Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar as causas do fogo, que só foi dominado durante a manhã de domingo.