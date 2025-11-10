Sábado – Pense por si

PJ investiga furto de azulejos em igreja de Monforte

Em causa está o roubo de cerca de 100 azulejos.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um furto de cerca de 100 azulejos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Monforte, no distrito de Portalegre, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o alerta para o furto foi dado à GNR, na sexta-feira, cerca das 09h40, adiantando que a igreja fica situada na Rua das Courelas.

A investigação do caso passou para a alçada da PJ, adiantou.

