06 de outubro de 2025 às 17:38

Quem rouba os azulejos das atrações turísticas? Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Passámos três noites no Miradouro de Santa Luzia, em Lisboa, para tentar perceber a origem do desaparecimento de azulejos de uma das maiores atrações turísticas da capital. Alguns foram localizados na Feira da Ladra. Por toda a zona histórica da cidade é fácil encontrar edifícios de interesse municipal ou espaços turísticos que estão vandalizados.

