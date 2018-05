PJ está a investigar tiro a bombeiro de Vila Verde que já teve alta

Bombeiro foi atingido por um disparo de caçadeira quando estava a combater um incêndio na freguesia de Aboim da Nóbrega.

O bombeiro de Vila Verde que na sexta-feira foi atingido por um disparo de caçadeira quando combatia um incêndio originado por uma queimada já teve alta hospitalar e a investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária.



"O caso transitou para a Polícia Judiciária, que já está a investigar. O elemento dos bombeiros [ferido] já teve alta hospitalar", disse o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila verde, Luís Morais, à Lusa, adiantando não ter mais informação quanto ao autor do disparo.



Na sexta-feira, um bombeiro foi atingido por um disparo de caçadeira quando estava a combater um incêndio na freguesia de Aboim da Nóbrega, em Vila Verde, Braga.



"Alguém, de forma cobarde, num incêndio que surgiu de uma queimada que se descontrolou e que tinha três frentes, atingiu a tiro uma pessoa que foi para o local de forma voluntária para ajudar", disse na altura Luís Morais, em declarações à Lusa.



Segundo o responsável, o bombeiro foi atingido pelos chumbos de um tiro de caçadeira na perna direita e foi transportado para o hospital de Braga.



"Apesar de os ferimentos serem ligeiros, ele e toda a corporação estão muito abalados com o que aconteceu", acrescentou.



O alerta para o incêndio na freguesia de Aboim da Nóbrega foi dado pelas 17:58, com os bombeiros a deslocarem para o local 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.