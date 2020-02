A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 68 anos suspeito de ter ateado fogo à casa em que vivia em Esporões, Braga.

Em comunicado, a PJ acrescenta que o suspeito "atuou num quadro de vingança, tendo utilizado um produto inflamável e chama direta para deflagrar o incêndio".

O suspeito teria ordem para abandonar a habitação até ao final do mês.

O incêndio ocorreu na madrugada de 30 de janeiro e teve início numa dependência da moradia em que o detido vivia.

Na moradia, vivem ainda um casal e as suas duas filhas, familiares do detido, que se aperceberam do incêndio e pediram socorro.

A PJ refere que o incêndio só não atingiu outras proporções devido à "pronta intervenção" dos bombeiros, que impediram a propagação das chamas à restante habitação.

Logo após a deflagração, o suspeito fugiu para parte incerta, tendo sido localizado na quinta-feira pelas autoridades.

Foi hoje conduzido a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, e acabou por ficar em liberdade.

Fica sujeito a apresentações semanais em posto policial e proibido de contactar com os familiares residentes na casa a que pegou fogo.