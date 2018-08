A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas - três homens e uma mulher - suspeitos de terem ateado um incêndio em área florestal no lugar da Ribeira, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, divulgou esta quinta-feira aquela força.A PJ refere, em comunicado, que os detidos são um engenheiro florestal, um motorista, um comerciante e outro sem ocupação laboral e têm idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos.Os suspeitos foram detidos pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real e estão "fortemente indiciados" pela prática do crime de incêndio florestal, no lugar da Ribeira.De acordo com a PJ, o incêndio ocorreu no dia 27 de Abril e consumiu "uma área de cerca de cinco hectares de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por pinheiro bravo e mato".O incêndio colocou em perigo, segundo a Polícia Judiciária, "uma vasta mancha florestal, bem como de área agrícola, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida intervenção dos meios de combate, nomeadamente de um meio aéreo e de duas corporações de bombeiros".Os suspeitos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.