Estão mais de 80 operacionais no terreno.





Há dois incêndio activos em Bragança, que deflagraram esta quinta-feira de tarde, depois de ter sido dado o alerta do primeiro às 14h34 e do seguinte às 16h44, numa zona de mato em Alfândega da Fé e em Sambade, duas localidades de Bragança.



Segundo o Correio da Manhã, em contacto com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, estão em Alfândega da Fé 87 operacionais, 27 viaturas terrestres e seis meios aéreos no combate ao incêndio.



No fogo em Sambade já estão 55 profissionais no terreno, com 15 viaturas terrestres e dois meios aéreos.