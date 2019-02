PJ deteve dois jovens por tentativa de homicídio em Vila Nova de Gaia

Crime ocorreu em dezembro de 2018. Vítima não morreu graças à intervenção de terceiros, bem como "ao rápido apoio médico de urgência".

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária deteve dois jovens pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido em dezembro de 2018, em Vila Nova de Gaia, anunciou esta sexta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a PJ esclarece que "na ocasião, na sequência de provocações mútuas, os arguidos terão agredido a vítima com, pelo menos, três facadas na zona do tronco e membros superiores".



Segundo este polícia, a vítima não morreu graças à intervenção de terceiros, bem como "ao rápido apoio médico de urgência".



Os detidos, com 19 e 20 anos, sem ocupação profissional e sem antecedentes criminais, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.