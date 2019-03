O suspeito, de nacionalidade estrangeira, com 26 anos, foi presente a um juiz, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de apresentações às autoridades.

Um homem de 26 anos detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter abusado sexualmente e de ter comprovadamente engravidado uma menor de 13 anos, ficou em liberdade após ter sido presente a um juiz. Foram-lhe aplicadas as medidas coativas de apresentações às autoridades e proibição de contactos com a vítima.

Os factos ocorrerão em Beja no ano de 2016, segundo a Diretoria do Sul da PJ. O indivíduo, de nacionalidade estrangeira, abandonou a cidade alentejana no mesmo ano e fugiu para Albufeira.

As autoridades tiveram o primeiro contacto com o crime através de uma "Averiguação Oficiosa de Paternidade/Maternidade instaurada para determinar a paternidade de neonato, filho da vítima", de acordo com o mesmo comunicado.

Na altura, como a polícia portuguesa desconfiava que o suspeito fosse maior de idade, o inquérito passou para a PJ em outubro de 2018, pela prática do crime de abuso sexual de crianças.

"Desencadeada investigação, foi possível apurar que a vítima, uma cidadã portuguesa de 13 anos de idade, à data dos factos, fora abusada sexualmente pelo suspeito, com o qual manteve cópula por mais de uma ocasião, resultando gravidez. Suspeito e vítima não possuíam qualquer relação anterior, tendo estabelecido conhecimento na cidade de Beja, onde a menor estudava", informa a PJ no comunicado emitido esta sexta-feira.

"Mercê do trabalho de investigação desenvolvido viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à identificação do suspeito, o qual abandonara a cidade de Beja no decurso de 2016, encontrando-se atualmente a residir na cidade de Albufeira. Em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Beja, viria aquele a ser detido fora de flagrante delito, sendo-lhe imputada a suspeita da prática do crime de abuso sexual de crianças", explica a PJ, que conseguiu identificar o agressor.