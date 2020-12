Um casal que estava em fuga desde 2012 foi detido ontem, pela Polícia Judiciária (PJ), em Chaves. Os detidos deveriam estar a cumprir seis anos de cadeia, a que foram condenados por "detenção de arma proibida, furto qualificado, tráfico de armas, tráfico de estupefaciente e falsificação de documentos", explica a PJ, em comunicado.Durante os anos em que estiveram em fuga, o casal - de 38 e 39 anos - viveu em diversas cidades de Portugal e Espanha. Desde 2012, este homem e esta mulher, ambos feirantes, mudaram "frequentemente de viaturas e de residência", explica a mesma polícia.No entanto, no passado dia 19 de novembro, o homem envolveu-se numa "discussão à saída de um restaurante em Paços de Brandão e, munido de um revólver", disparou vários tiros que "atingiram três vítimas em áreas vitais e que, apenas por mero acaso, não faleceram". No momento, em que foram abordados pelos inspetores da PJ tentaram enganá-los apresentando identidades falsas.Após este acontecimento, "a Polícia Judiciária iniciou uma investigação, que conduziu à localização e detenção do casal em causa. Aquando da detenção tinha na sua posse uma pistola de calibre 9mm e uma espingarda caçadeira". Os detidos, "foram conduzidos para os competentes estabelecimentos prisionais", refere ainda a PJ.