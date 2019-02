A Procuradoria-Geral da República confirma à SÁBADO estar a investigar a venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco Silva, Luís Montez.

O Ministério Público está a investigar os contornos do negócio de venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco Silva, Luís Montez.



"Confirma-se a existência de um inquérito, o qual se encontra em investigação", afirma Procuradoria-Geral da República, em resposta escrita à SÁBADO.



Na mesma nota, fonte oficial da PGR explica que o inquérito "não tem arguidos constituídos e está sujeito ao segredo de justiça".



Em causa está uma decisão de Assunção Cristas que, enquanto ministra do Ambiente e Ordenamento do Território, tinha a tutela do concurso para a venda do Pavilhão Atlântico.



Segundo avançou ontem a TVI, as suspeitas em torno do negócio são fundamentadas por escutas telefónicas, que revelam a forma como o negócio foi montado com a ajuda de Ricardo Salgado, no BES, e de Zeinal Bava, na PT.



Luís Montez acabaria por ser aceite no concurso, apesar de estar à frente da Música no Coração, a entidade que geria o Pavilhão e de ter, por isso, acesso a informação privilegiada. E ganhou mesmo a compra, ao apresentar a melhor oferta, apesar de a sua empresa estar nessa altura em falência, graças ao apoio financeiro do BES.