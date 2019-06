O Ministério Público confirmou esta terça-feira a existência de investigações quanto à morte de milhares de pássaros em Portugal devido à apanha mecanizada de azeitona durante a noite. Segundo a PGR, as investigações cabem à GNR. Inquirida a GNR, a resposta é que os "resultados das diligências e das ações de fiscalização efetuadas" sobre o assunto já "foram remetidos ao Ministério Público e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ".





A PGR indicou que está ainda a empreender esforços para saber "se existe ou não algum procedimento a desencadear no âmbito das suas competências". "No que ao Ministério Público respeita, acrescenta-se que a matéria dos danos causados à fauna pela apanha mecanizada, em período noturno, da azeitona está a ser acompanhada pelo Gabinete de Interesses Difusos e Coletivos da Procuradoria-Geral da República. Com efeito, o tema tem vindo a ser abordado nos contactos regulares mantidos com outras entidades, interlocutoras do Gabinete na área da preservação da natureza e biodiversidade", lê-se na resposta enviada à SÁBADO.

A SÁBADO contactou ainda o ICNF mas não obteve resposta.



A GNR detalha que "procedeu a diversas ações de fiscalização" depois de denúncias "recebidas pela Linha SOS Ambiente e Território".

Esta terça-feira, o partido PAN apresentou um projeto de lei, visando "a proteção das espécies de aves migratórias e invernantes através da interdição da colheita mecanizada de azeitonas em período noturno" depois de a SÁBADO ter denunciado a situação: