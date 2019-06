Durante estes dois anos, os leões-africanos terão de aprender partes importantes de sobrevivência, como a caça e a camuflagem. Têm agora sete meses de idade, mas a juba nascerá no macho por volta dos três anos de idade. O macho é maior e mais pesado do que a fêmea.



As crias serão apresentadas por um biólogo nas manhãs de quarta e segunda-feira, de 5 a 10 de junho, tirando a sexta-feira.

Jardim Zoológico de Lisboa tem três novos leões-africanos, elevando para dez o número destes felinos no zoo português. São dois machos e uma fêmea, de sete meses de idade, que serão apresentados esta semana, revela o Jardim Zoológico em comunicado."De porte majestoso, o leão-africano (Panthera leo) é o maior carnívoro do seu continente", explica o Jardim Zoológico. Os leões-africanos estão classificados pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza, em português) como uma espécie "vulnerável", que tem vindo a decrescer devido à perda dos seus habitats naturais e à caça ilegal. Os três pequenos felinos vão agora ser amamentados durante dois anos.