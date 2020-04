EDP - Energias de Portugal ataque realizado por CyberTeam Portugal, o próximo ataque será realizado na Altice Portugal, afetando os serviços MEO entre outros...



ps: fique atento, 25 de abril está chegando!

Report: https://t.co/CbtF5qhk4n#CyberTeam #TangoDown #OP25Abril pic.twitter.com/4wf0ek8k0J — CyberTeam (@CyberTeamReborn) April 13, 2020

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou àa abertura de um inquérito relacionado com um ataque informático à EDP, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.Esta segunda-feira, dia 13, a EDP foi alvo de um ataque informático. Segundo o que a empresa confirmou ao Correio da Manhã, o ataque afetou metade dos servidores e apenas os da Microsoft. À Lusa, a empresa garantiu que não se registou qualquer impacto na continuidade do fornecimento de energia".Já esta quinta-feira, outra empresa, a Altice Portugal, foi alvo de um ataque informático, segundo a mesma fonte . "As consequências foram praticamente nulas", indicou a empresa.No Twitter, o grupo CyberTeam reivindicou os dois ataques informáticos.