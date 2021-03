Pessoas acamadas em Amares vão ser vacinadas em casa

Os habitantes de Amares que estejam acamados vão ser vacinados contra a covid-19 em casa, "evitando deslocações", anunciou hoje aquela autarquia do distrito de Braga.





Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Amares explica que "chegou hoje mesmo a acordo com uma médica que vai assegurar" a vacinação contra o novo coronavírus daqueles habitantes.O serviço, adianta o texto, vai ser assegurado nas horas vagas da clínica e será pago pela autarquia."A médica e o enfermeiro destacado pelo Centro de Saúde vão deslocar-se à casa das pessoas para proceder à respetiva vacinação", refere.O número de pessoas que vão beneficiar da vacinação ao domicílio ainda não é conhecido."Isto vai facilitar o processo de vacinação e evitar o transtorno das deslocações destas pessoas que se encontram em situação vulnerável", sublinha no texto o presidente da autarquia, Manuel Moreira.Até ao início do mês de março, de acordo com o autarca, foram vacinadas, em Amares, 368 pessoas com as duas doses das vacinas o que representa uma taxa de cobertura de 1.95%.Há ainda 527 pessoas que aguardam a segunda toma da vacina.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.565 pessoas dos 810.459 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.