GNR identificou suspeito de incêndio florestal em Vila Real

A GNR identificou um homem de 63 anos por incêndio florestal, no concelho de Vila Real, que terá tido origem numa queima de sobrantes que se descontrolou, anunciou hoje aquela força policial.







O Comando Territorial de Vila Real da GNR disse, em comunicado, que após um alerta de incêndio florestal, na sexta-feira, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) deslocaram-se de imediato para o local e apuraram que "o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais que se descontrolou".Segundo a Guarda, no decorrer das diligências policiais foi identificado o suspeito responsável pela queima e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.A GNR aproveitou para relembrar que as queimas de sobrantes são uma das principais causas de incêndios em Portugal e que, em qualquer altura do ano, é proibido queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração florestal ou agrícola sem pedir autorização ou fazer uma comunicação prévia.Para evitar acidentes, a Guarda aconselha a que sejam seguidas as regras de segurança e que quem proceda à realização de uma queima esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel.