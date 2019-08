se estavam a registar episódios de má disposição, enjoos e vómitos entre tripulantes e passageiros do novo modelo de aviões da TAP, o Airbus A330 Neo.

O pessoal de voo da TAP continua a denunciar casos de indisposição durante os voos dos novos, exigindo que a companhia tome medidas para travar os problemas. A publicação de testemunhos levou a transportadora a emitir um comunicado interno pedindo contenção aos tripulantes.Um dos casos mais recentes ocorreu com uma hospedeira que fez uma viagem entre Lisboa e Toronto, Canadá, no passado sábado. Segundo o jornal Sol, a tripulante contou ter ficado "sem respirar" no local onde a tripulação descansa, acabando por ter um "ataque de pânico". "Náuseas, tonturas, sensação de desmaio, respiração muito dificultada, como se o ar estivesse cheio de grão e não houvesse ar limpo para eu respirar", foram os sintomas relatados pela hospedeira, que garantiu que, no dia seguinte, continuava sem se sentir totalmente recuperada. De acordo com a mesma fonte, este seria o terceiro caso a passar por um episódio semelhante em dois meses. No final da denúncia, um apelo: "Reportem sempre! Façam análises por fora! Façam-se ouvir! Não somos ratos de laboratório".Perante a divulgação de várias denúncias, segundo o mesmo jornal, a companhia emitiu um comunicado interno pedindo contenção aos trabalhadores e que o pessoal de voo não publique nas redes sociais o que se passa dentro dos aviões, devido aos riscos causados pela "disseminação de informação sensível" e pela forma como "a informação pode ser descontextualizada".