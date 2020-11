INE e pensões

De acordo com os dados citados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as pensões acima de 658 euros podem ficar sem aumentos nos próximos anos.Para as pensões mais baixas, está previsto no Orçamento do Estado um aumento extraordinário de 10 euros, enquanto as demais ficarão estagnadas.A lei define que as pensões sejam com base na inflação dos últimos 12 meses e a evolução do PIB nos últimos dois anos. Devido ao contexto pandémico, a a média do crescimento do PIB é negativa e a inflação está abaixo de zero, como divulgou o INE esta segunda-feira.Abaixo segue a fórmula tornada pública esta segunda-feira pelo INE.Após negociações com os comunistas no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, ficou determinado que atualização das pensões será paga a partir de janeiro de 2021.