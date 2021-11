Penha Gonçalves é coordenador da task force da vacinação. Só lhe falta a nomeação

Pergunta: como saber quem é o coordenador da task force da vacinação? Oficialmente, seria através do Diário da República, onde estão publicadas as nomeações. Mas se se fizer essa pesquisa à data de hoje, não haverá qualquer despacho que dê como finda a missão de Henrique Gouveia e Melo (o que aconteceu já a 29 de setembro) ou que indique quem é seu substituto.



Isso significa que não existe coordenador? Não. O ministério da Saúde assegura à SÁBADO que Carlos Penha Gonçalves, que tem surgido ao lado do secretário de estado António Lacerda Sales, e da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, é, de facto, "o coordenador do Núcleo de Coordenação do Processo de Vacinação contra a Covid 19 e contra a gripe sazonal". Mas que o despacho de nomeação "já foi assinado pelos ministros da Saúde e da Defesa e aguarda publicação em Diário da República".



Dois meses à espera

O coronel, médico veterinário, aguarda portanto já há 60 dias pela publicação da sua nomeação. E com a entrada no fim-de-semana, mais se seguirão até que a sua nomeação seja publicada em Diário da República. Henrique Gouveia e Melo esperou um dia desde que Francisco Ramos saiu até que o seu nome fosse publicado neste jornal oficial como "o novo coordenador da task force para a elaboração do 'Plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal'".