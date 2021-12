Câmaras gastam milhões com Covid mas vão reaver pouco

Para os cofres autárquicos, a Covid-19 é uma espécie de poço sem fundo. Só Sintra, Gaia, Viseu e Oeiras gastaram já 62,8 milhões de euros. Em Vila Nova de Gaia, dos 12,5 milhões de euros gastos até agora, cerca de 2 milhões foram para a contratação de enfermeiros, o pagamento de horas extras à polícia municipal e aos bombeiros ou para as assistentes técnicas que enviam as convocatórias por SMS e fazem a triagem nos pavilhões municipais. A conta de Sintra está já nos 30 milhões. Em Viseu, nos 4,3 milhões.



Mas Basílio Horta, Eduardo Vítor Rodrigues (ambos PS), Fernando Ruas e Carlos Carreiras (PSD) não esperam reaver tudo. Em Viseu, um fundo europeu reporá 500 mil euros. Na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a que preside, os autarcas esperavam receber 60% das despesas e “nem chegou aos 30%”. Oeiras reaverá para já 2,475 milhões (do Programa Operacional de Assistência Técnica) dos 16 milhões de euros que investiu no último ano e meio. Cascais, 15% do que gastou.



“Os municípios têm trabalhado muito, mas não têm sido suficientemente reconhecidos”, diz Eduardo Rodrigues, autarca de Gaia. “Sem as autarquias, todo o combate à pandemia teria sido uma calamidade”, acrescenta Carreiras. Para o autarca de Cascais, nesta fase de vacinação, a articulação com as autoridades centrais melhorou: “Não completámos a nossa curva de aprendizagem. Continuamos a correr atrás do vírus.” As câmaras fazem mais do que o que está legalmente previsto, resume Basílio Horta: “Damos as instalações, pagamos o equipamento e praticamente todos os enfermeiros.” Só na fase atual de vacinação, Sintra investiu “mais de 3 milhões de euros e estamos preparados para gastar mais”.