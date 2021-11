Covid-19. Confirmados 13 casos da nova variante em Portugal

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), confirmou esta segunda-feira a existência de 13 casos da nova variante, denominada Ómicron. Todas as infeções foram detetadas na equipa do Belenenses SAD e "um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul".







De acordo com o INSA, o resultados preliminares "sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron". O Departamento de Doenças Infecciosas desta entidade analisou 218 passageiros que voaram a partir de Maputo, tendo o voo chegado a Lisboa no dia 27 de novembro.Neste momento, os jogadores que testaram positivo e os respetivos contactos considerados de risco estão em isolamento, "independentemente do estado vacinal e do nível de exposição"."Estes contactos permanecem isolados e serão submetidos a testagem regular, o mais precocemente possível, ao 5º e ao 10º dia". acrescenta o INSA em comunicado.