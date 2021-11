Joana Amaral Dias traça o perfil psicológico de Marcelo

Marcelo nasceu em berço de ouro mas é do povo (e se for preciso é taxista), adveio professor catedrático de Direito mas carrega marmita e despe-se para as câmaras, fez longa vida partidária mas é independente, é tão académico como entertainer, tem a mania das doenças mas atira-se ao rio, conspira mas é brincalhão, é conservador mas excêntrico, falhou em várias aspirações políticas mas chegou a Presidente da República.



Tem tanto de liderança racional como de emocional. Tem tanto de epicurista como de espartano. Marcelo é tudo e o seu contrário, quis tudo, quer ser tudo.





O hipocondríaco