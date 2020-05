O ministro das Infraestruturas e da Habitação garantiu hoje que "o controlo sobre cargas com radioatividade é muito apertado" e disse que as entidades não detetaram qualquer radioatividade na carga de um navio oriundo da Rússia.

Pedro Nuno Santos falava na audição parlamentar conjunta das comissões de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e Trabalho e Segurança Social, a propósito da insolvência da Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, por requerimentos do PCP e do BE.

"O controlo sobre cargas com radioatividade é muito apertada, foram várias as entidades que depois dessas denúncias foram fiscalizar", afirmou o ministro, em resposta à questão da deputada do PSD Filipa Roseta sobre as notícias de uma descarga de sucata de um navio russo.

"Não havia nenhuma radioatividade na carga desse navio, não havia nenhum problema, portanto, queria deixar isso claro desde já", asseverou Pedro Nuno Santos.

Em 09 de maio, o grupo municipal do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) manifestou preocupação com a descarga de sucatas no terminal portuário do Poço do Bispo, em Lisboa, questionando a Câmara Municipal sobre o motivo desta operação.

Em causa está uma descarga de sucatas, transportadas por um navio oriundo da Rússia, que ocorreu no início de maio.

No documento, o PEV pergunta ainda se a autarquia sabe se foi detetado algum material radioativo decorrente da descarga e se estão previstas mais operações semelhantes naquele terminal.

Em 04 de maio, o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) alertou o Ministério do Ambiente para a descarga de sucatas que por vezes apresentam índices de radioatividade no terminal portuário do Poço do Bispo.

O Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) garantiu, no entanto, que o "risco é reduzido" e que o "terminal [do Poço do Bispo] possui pórticos para deteção de radiação, ou seja, caso se encontre algum material radioativo nos camiões que transportarão a sucata metálica estes serão detetados à saída do terminal e o seu transporte cancelado".

No mesmo dia, numa carta enviada ao Governo, o sindicato indicou que estava prevista uma descarga de sucatas, carregadas na Rússia, neste terminal portuário, em 06 de maio.