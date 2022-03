Pedro Adão e Silva é o novo ministro da Cultura

O atual comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai substituir Graça Fonseca à frente do Ministério da Cultura.

Pedro Adão e Silva, atualmente comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai substituir Graça Fonseca à frente do Ministério da Cultura







Pedro Adão e Silva

Esta proposta de nomeação consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIII Governo Constitucional proposta por António Costa.Nascido em Lisboa em 1974, Pedro Adão e Silva licenciou-se em sociologia, pelo ISCTE, em 1997, e tem doutoramento em ciências sociais e políticas pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença.É professor auxiliar na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE-IUL, onde foi, também, diretor do programa de doutoramento em políticas públicas, até setembro de 2021.É, também, comentador e colunista em vários órgãos de comunicação social.Foi membro do Secretariado Nacional do PS entre 2002 e 2004, sob a liderança de Ferro Rodrigues, e abandonou logo depois a vida partidária.