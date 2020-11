PCP/Congresso: Sessão da tarde terminou, segue-se eleição do comité central

A quarta sessão do XXI congresso do PCP, em Loures, terminou hoje cinco minutos antes da hora prevista, às 16:55, seguindo-se dentro de 30 minutos uma reunião fechada, reservada aos militantes, para eleger o novo comité central.

A reunião da tarde terminou com a exibição de um filme sobre a história do partido, exibido no ecrã gigante do pavilhão Paz e Amizade, em Loures, distrito de Lisboa, e aplaudido de pé pelos delegados que gritaram "PCP, PCP".

A reunião fechada serve para discutir a proposta de composição do comité central, feita pelo que está ainda em funções, seguindo-se a votação, que será divulgada de seguida.

Depois, à noite, é a vez de o novo comité central eleger o secretário-geral e os órgãos executivo -- secretariado e comissão política -- mas a organização só planeia anunciar os resultados no domingo de manhã.

Jerónimo de Sousa, 73 anos, líder dos comunistas há 16 anos, desde 2004, deverá ser reeleito para mais um mandato de quatro anos.