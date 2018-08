Editora Tinta-da-China diz que livro não vai estar na Festa do Avante porque o partido considera que pode "incomodar os amigos do MPLA".

A editora Bárbara Bulhosa, da Tinta-da-China, acusou o PCP de censurar o livro de Luaty Beirão, não permitindo que o mesmo esteja presente na Festa do Avante, que se realiza de 7 a 9 de Setembro. A informação foi tornada pública através da rede social Facebook, onde a editora explicou que o livro "Sou eu mais livre, então – Diário de um preso político angolano" foi retirado da lista enviada pela Tinta-da-China ao partido.



"Acabo de saber que da lista de livros que selecionámos para estarem na Festa do Avante foi retirado o diário de prisão do Luaty Beirão, com o argumento que incomodaria os camaradas do MPLA que irão á Festa", explicou Bulhosa na sua publicação. A responsável pela editora aproveitou ainda a sua mensagem para criticar a postura dos comunistas: "É uma tristeza verificar que para o PCP os presos políticos continuam a ter nacionalidade, e que os que interessam são só os nossos, durante o Estado Novo".



A decisão do PCP foi criticada também por Carlos Vaz Marques, jornalista e director da Granta, revista editada pela Tinta-da-China. "Os organizadores da Festa do Avante não aceitam que, entre os livros da Tinta-da-china à venda no recinto da festa, esteja o diário de Luaty Beirão. Os camaradas do MPLA podiam sentir-se incomodados e, como se sabe, para o PCP, os presos políticos não são todos iguais", lê-se numa publicação no Twitter.





O rapper, luso-angolano, foi um dos 17 activistas condenados a penas de prisão pelo tribunal de Luanda por rebelião e associação de malfeitores, depois de ter já passado seis meses em prisão preventiva, após a detenção a 20 de Junho de 2015.

O diário, de 100 páginas, retrata os primeiros 16 dias de prisão preventiva quando o activista e outros do mesmo grupo partilhavam espaço numa cadeia com cerca de 1.500 reclusos. Ocupava então uma cela de dois por três metros, de onde por vezes nem podia sair para as refeições.

Luaty Beirão e os restantes 16 activistas – 15 estiveram em prisão preventiva e outras duas activistas acabaram também por cumprir a pena decretada pelo tribunal de Luanda – deste processo foram libertados pelo Tribunal Supremo no final, após recurso apresentado pela defesa.

Foram todos abrangidos pela amnistia presidencial para crimes – excluindo os de sangue – cometidos até 11 de Novembro de 2015, decretada no ano passado.