por Diogo Camilo com Leonor Riso

O Presidente da República quis fazer uma última refeição antes da histórica pastelaria da baixa lisboeta fechar. "Nesta mesma mesa morreu o meu pai, há 16 anos", confidenciou o chefe de Estado.

A Pastelaria Suíça, na baixa de Lisboa, fecha esta sexta-feira "permanentemente" e o Presidente da República decidiu ir até ao Rossio para fazer uma última refeição na histórica pastelaria. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que quis "matar saudades" de um local do qual foi "um cliente habitual".



"Durante décadas, almocei aqui e jantei aqui, desde miúdo, com a minha família", confidenciou à TVI. "Nesta mesma mesa morreu o meu pai, neste mesmo lugar onde estou a comer, há 16 anos."



"O progresso, a mudança tem custos – custos urbanísticos e custos humanos", afirmou o chefe de Estado. "Virá para cá uma cadeia internacional, poderosíssima – é a vida."



A pastelaria Suíça foi quem introduziu em Portugal o croissant francês e encerra esta sexta-feira, depois de o edifício onde estava instalada desde 1922, no Rossio, ter sido comprado por fundos estrangeiros.