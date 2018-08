O Café Tati, em Lisboa, vai fechar no final de 2018. O café foi aberto há 12 anos e vai dar lugar a um restaurante.

O contrato de arrendamento termina a 31 de Dezembro de 2018, o último dia em que o café estará em funcionamento. Este estabelecimento, perto do Cais do Sodré, ficou famoso pelos concertos de jazz, as jam sessions e pelos "vinhos naturais".

De acordo com o jornal Público, o café dará lugar a um restaurante "que pagará uma renda muito superior à que os donos do Tati pagam neste momento". Em declarações a este diário, Ramón Ibañes, um dos proprietários, contou: "Disseram-nos que teríamos de sair no final do contracto, mas nem tivemos oportunidade de negociar um eventual aumento da renda".