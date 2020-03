Passeios e almoçaradas: o que leva os portugueses a desobedecer em emergência?

Portugal entrou em estado de emergência esta quinta-feira devido ao novo coronavírus e, desde então, pelo menos 16 pessoas já foram detidas por PSP e GNR por crimes de desobediência. Mas que medidas impostas foram infringidas ou desrespeitadas por estas pessoas?

Os sete detidos anunciados por Cabrita

Este domingo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou os primeiros detidos pelo crime de desobediência durante o estado de emergência, com um caso "particularmente grave de violação do dever de confinamento", no Porto, referente a uma pessoa infetada ou de grupo de risco que estaria em quarentena obrigatória. As restantes foram apenas referidas como "situações de incumprimento".

O ministro acrescentou ainda que realizaram-se intervenções pontuais na marginal de Esposende e da Póvoa de Varzim e no Santuário do Sameiro, em Braga.

Dono de café na Cova da Moura

Na madrugada desta segunda-feira, o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, intendente Nuno Carocha, disse à agência Lusa que mais uma pessoa havia sido detida pelo crime de desobediência.

A detenção, explicou, ocorreu na Cova da Moura, na Amadora, porque o dono de um café não obedeceu à ordem para encerrar o estabelecimento.

Foram registadas ainda mais quatro detenções, três em Lisboa e uma no Porto, pelo crime de resistência e coação sobre funcionário, após uma má reação à abordagem de sensibilização que os agentes estavam a fazer no âmbito do estado de emergência.

O almoço do presidente da Junta num restaurante fechado

Esta segunda-feira, o presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Seixal, Eduardo Rosa, foi apanhado pela PSP num restaurante durante um almoço com sete amigos. De acordo com o Correio da Manhã, as autoridades identificaram os intervenientes por violarem as medidas impostas pelo estado de emergência, que impedem restaurantes de servirem refeições às mesas.

Segundo o mesmo jornal, o restaurante em causa estava a vender refeições de take away, como a lei obriga, mas a PSP foi chamada ao local por eventual desobediência. Nas traseiras do restaurante, encontram Eduardo Rosa e outras sete pessoas sentadas, já com comida na mesa e servidos por um empregado.

Emigrante apanhada em Gaia a passear depois de atravessar fronteira

Outra das pessoas detidas foi uma emigrante, de 40 anos, que tinha regressado de França no passado sábado com o marido. De acordo com o Jornal de Notícias, o casal foi identificado ao entrar em Portugal através da fronteira em Chaves e obrigados a cumprir período de quarentena.



Mas, no dia seguinte, a mesma mulher foi avistada a circular na rua em Lever, Vila Nova de Gaia, violando a ordem de isolamento. Foi detida, constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência, com obrigação de permanência no domicílio.

Ao jornal, fonte da GNR indicou que os militares têm acesso aos dados de quem cruza a fronteira e fica em isolamento profilático. Sempre que possível, são realizadas visitas de verificação do cumprimento das medidas.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.



Pena de prisão pode chegar a um ano

Segundo o Código Penal, as pessoas que desobedecerem a determinações do estado de emergência cometem um crime e incorrem numa pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias.



O penalista Saragoça da Matta explicou à agência Lusa que, caso um cidadão desobedeça às medidas impostas pelo estado de emergência, é aplicado o artigo 348 do Código Penal que estipula que "quem faltar à obediência devida a ordem ou a mandado legítimos, regularmente comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias".

A declaração do estado de emergência prevê a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que sejam justificados.