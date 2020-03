"ajuntamentos não admissíveis". Durante o dia foram noticiados casos de ajuntamentos na marginal de Póvoa de Varzim, numa missa em Mangualde, no Estádio Nacional em Lisboa ou em Coimbra.



O Ministro da Administração interna anunciou as primeiras detenções desde que começou o Estado de Emergência em Portugal."Verificaram-se sete detenções por constatação de factos de crime de desobediência" este domingo, revelou Eduardo Cabrita durante a sua intervenção deste domingo à noite.O ministro referiu que se continuam a verificar

Uma das detenções "foi um caso particularmente grave de violação do dever de confinamento", enquanto os restantes seis casos "deveram-se a situações de incumprimento das indicações das forças de segurança relativamente a comportamentos ou relativamente a situações de circulação ou de prática de ajuntamentos não admissíveis", concretizou Eduardo Cabrita.

Portugal tem 14 mortes associadas ao vírus da covid-19 confirmadas, mais duas do que no sábado, e 1.600 pessoas infetadas, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão confirmadas cinco mortes na região Norte, quatro na região Centro, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela o boletim epidemiológico divulgado hoje, com dados referentes até às 24:00 de sábado.

De acordo com os dados da DGS, há mais 320 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, do que no sábado.

Comparando com os dados de sábado, que registavam 260 casos confirmados, houve um aumento de 23% no número de casos.

De acordo com os dados, uma morte foi registada na região norte e a outra na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Desde 01 de janeiro existem 11.779 casos suspeitos, dos quais 1.152 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 9.027 casos que não se confirmaram e cinco doentes que já recuperaram.

De acordo com o relatório da situação epidemiológica em Portugal, existem 12.562 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 4,5% face a sábado (13.155).

Das 1.600 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (1.431) está a recuperar em casa, 169 estão internados, 41 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis do que no sábado.