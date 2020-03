O Banco de Portugal decidiu flexibilizar as regras de concessão de crédito pessoal até dois anos para as famílias que precisem de resolver problemas de liquidez. A decisão, comunicada às instituições financeiras esta terça-feira pelo supervisor, será anunciada oficialmente amanhã. A flexibilização aplica-se aos novos créditos concedidos a partir de 1 de abril e faz parte de um conjunto de medidas de emergência a que se somará a moratória para o pagamento de crédito à habitação.

"A pandemia do novo coronavírus representará um choque muito agudo, mas de natureza temporária, pelo que é fundamental assegurar, no muito curto prazo, liquidez às famílias e às empresas, continuando a ancorar os critérios de concessão de crédito no médio e longo prazo", lê-se na comunicação do Banco de Portugal a que a SÁBADO teve acesso.

Na prática esta flexibilização significa que os bancos que emprestarem dinheiro a dois anos para resgatar pessoas em dificuldades de liquidez não têm de respeitar o limite que iria entrar em abril sobre a taxa de esforço.

Esta taxa mede o peso das prestações de todos os créditos sobre o rendimento das pessoas – nas regras que anunciou no início do ano, e que iam entrar em vigor em abril, só 10% do novo crédito pessoal podia ser "isentado" do cálculo para a taxa de esforço, que não podia superar 60% do rendimento.

Os bancos deixam também de ter de zelar por que os clientes paguem regularmente capital e juros, uma recomendação que em tempos normais se destina a disciplinar este tipo de crédito, que tem um peso grande nas famílias com menores rendimentos. Por outras palavras: as instituições financeiras vão poder conceder prazos de carência de capital e de juros. O Banco de Portugal mantém a redução do prazo máximo do crédito pessoal de dez para sete anos.

Já existia flexibilidade nas futuras regras, agora revistas, para empréstimos abaixo de 6400 euros (dez vezes o salário mínimo), descobertos autorizados e refinanciamento de crédito para prevenir ou eliminar o incumprimento de dívidas. Esta nova flexibilização incide, assim, sobre operações acima de 6400 euros.

O Banco de Portugal acrescenta que a alteração à recomendação prudencial "não constitui impedimento à aplicação de uma moratória para fazer face a insuficiências temporárias de liquidez das famílias, no contexto das medidas para combater os impactos do Covid-19". Ou seja, pode ser somada a esta, cujo decreto-lei está por finalizar, aprovar e publicar. A SÁBADO sabe que, na versão de trabalho mais recente deste decreto da moratória – que poderá ainda sofrer alterações – eram abrangidos apenas os créditos à habitação.

As medidas de emergência para resgatar famílias e empresas de pequena e média dimensão, responsáveis por mais de três quartos dos postos de trabalho em Portugal, são cruciais para mitigar a destruição de negócios e empregos. Vários economistas têm sublinhado, contudo, que empréstimos e moratórias são insuficientes – e que a mitigação da dor económica terá de passar por apoios a fundo perdido.