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Portugal

Parlamento levanta a imunidade a Carlos Barbosa, deputado do Chega

Lusa 13:38
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Na sequência de um processo judicial em que está em causa um crime de injúria.

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, em plenário, o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do Chega Carlos Barbosa, na sequência de um processo judicial em que está em causa um crime de injúria.

Carlos Barbosa, deputado do Chega
Carlos Barbosa, deputado do Chega DR

Este inquérito corre termos no Tribunal Judicial de Braga, círculo pelo qual Carlos Barbosa foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas.

Fontes parlamentares referiram à agência Lusa que o deputado Carlos Barbosa foi acusado de crime de injúria por afirmações que proferiu numa reunião interna do Chega.

Carlos Barbosa, natural de Braga, frequentou a licenciatura em administração Pública, foi empresário e consultor.

No Chega, desempenha funções de presidente da mesa da Assembleia Distrital e de coordenador eleitoral e autárquico do distrito de Braga. Exerceu também funções como vice-presidente da Comissão Política Distrital de Braga.

Na Assembleia da República, Carlos Barbosa integra a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Faz ainda parte do grupo de trabalho de acompanhamento parlamentar do processo de reprivatização parcial do capital social da TAP.

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