O Parlamento vai debater na sexta-feira o emprego das pessoas com deficiência através de cinco projectos de resolução do PSD, PCP, PAN e Verdes e dois projectos de lei do CDS-PP e Bloco de Esquerda.A criação do Programa Extraordinário de Ingresso de Pessoas com Deficiência na Administração Pública (PEIPDAP) é uma proposta do CDS-PP que, na sequência do programa do Governo de regularização de vínculos precários na administração pública (PREVPAP), pede que seja assegurado o cumprimento da quota de contratação de pelo menos 5% de pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.O decreto-lei que estabelece o regime de quotas para pessoas com deficiência na administração pública tem 17 anos e a lei que consagra a contratação de pelo menos 5% de funcionários públicos com 60% ou mais de incapacidade tem outros 14, o que leva o CDS-PP a afirmar que "muito pouco se conhece sobre o efectivo cumprimento" quer de um, quer de outro.O partido aponta, por outro lado, que é também desconhecido o número de pessoas com deficiência que efectivamente trabalha para o Estado, o que faz com que não seja possível fazer um "rigoroso escrutínio do cumprimento da lei pelos organismos do Estado", bem como que alterações poderão ser necessárias.O CDS-PP propõe então a criação do PEIPDAP que fará um levantamento de quantas pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 60% entram através do PREVPAP para depois calcular quantas faltam contratar para que a quota de 5% seja cumprida em cada ministério, abrindo o respectivo concurso.A aplicação do sistema de quotas é também preocupação do PSD que, através de um projecto de resolução, recomenda ao Governo que faça uma avaliação do decreto-lei, justificando que actualmente a informação existente é escassa e dispersa, além de não estar "devidamente sistematizada num documento público".Nesse sentido, o PSD quer não só um "diagnóstico do emprego de pessoas com deficiência na administração pública por serviços e ministérios", como seja editado anualmente um relatório com esses dados.Idêntica proposta faz o partido Os Verdes, segundo o qual só é possível perceber o que falta fazer em matéria legislativa se primeiro for feita uma avaliação de resultados.Querem também a caracterização da empregabilidade e a disponibilização de informação sistematizada sobre a situação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.O PSD apresenta ainda outro projecto de resolução, desta feita sobre as quotas para pessoas com deficiência no sector privado, matéria que coincide com o projecto de lei do Bloco de Esquerda, que pede a obrigatoriedade da contratação de 2% de pessoas com diversidade funcional nas empresas privadas.Da parte do PSD é referido que a aplicação da lei tem vindo a ser posta em causa exactamente porque não estão definidos os termos concretos em que as entidades privadas devem preencher a quota de 2%.Já o Bloco de Esquerda quer que o verbo mude de dever para ter e que todas as empresas privadas sejam assim obrigadas a ter pelo menos 2% de empregados com uma deficiência igual ou superior a 60%.A clarificação da lei em relação à quota de 2% nos privados está também patente no projecto de resolução do partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN), que pede um relatório anual sobre a evolução da contratação de pessoas com deficiência na administração pública e a revisão do número de vagas dos concursos a partir da qual de aplica o total de 5%.Por último, o PCP apresenta um projecto de resolução para a promoção do emprego entre as pessoas com deficiência, com enfoque na formação profissional e com os comunistas a pedirem ao Governo que tome as medidas necessárias para uma efectiva formação profissional das pessoas com deficiência e que as escolas e os centros de formação profissional estejam articulados nessa formação.