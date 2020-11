Parlamento aprova quarto estado de emergência

O parlamento debateu e aprovou esta tarde o quarto estado de emergência a que o país vai estar sujeito e que foi proposto pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O Bloco de Esquerda absteve-se na votação, permitindo assim a sua viabilização. Já o PCP votou contra, considerando que se estão a limitar liberdades e garantias dos cidadãos em vez se dar mais meios a hospitais para lidar com a pandemia.O CDS-PP criticou a ausência de prevenção, e voltou a insistir nas contratualizações com os privados e setor social para tratar doentes Covid e não Covid. Apesar das críticas, os centristas decidiram viabilizar o novo estado de emergência, votando a favor.O PAN decidiu abster-se, depois de ter votado a favor em estados de emergência anterior. O partido Pessoas Animais e Natureza considera que o problema está também na incorência das medidas tomadas pelo Governo.O partido Os Verdes votaram contra por considerarem que para se cumprirem as regras não é necessário um estado de emergência.O Chega apontou o dedo ao Governo, dizendo que falhou na primeira fase da pandemia, e é por isso que se está agora a discutir um novo estado de emergência. O Chega decidiu não inviabilizar o estado de emergência, abstendo-se.A Iniciativa Liberal (IL), que já tinha votado contra as renovações dos estados de emergência em abril, lembra que este decreto volta a ultrapassar linhas vermelhas em relação às liberdades individuais como o decretar de recolher obrigatório. Por isso, a IL vota contra.Jociane Katar Moreira, deputada não inscrita, vota contra. Enquanto que a outra deputada não inscrita, Cristina Rodrigues decidiu votar a favor.O PSD vai votar a favor, como já tinha anunciado o líder do partido. O mesmo sentido de voto do PS.A ausência do primeiro-ministro no debate foi criticada por Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e por Telmo Correia, do CDS-PP. Quem esteve no debate em representação do Governo foi o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Amanhã, o Governo vai estar reunido em Conselho de Ministros para decidir as medidas concretas deste novo período de estado de emergência.