Paridade: Infringir a lei sem consequências

A lei obriga à paridade nas listas eleitorais? Obriga. E isso torna-as nulas? Sim. Mas é possível levar a votos uma lista que não cumpra as regras? A julgar pelo que aconteceu em Viana do Castelo, sim. Há uma explicação jurídica para isso e um aviso da socialista que enquanto ministra ajudou a fazer a lei, para a necessidade de encontrar formas para combater estas falhas. Mas para o PSD de Viana do Castelo a história não acaba aqui. E vai mesmo seguir uma queixa para a Procuradoria-Geral da República contra cinco listas do PS e duas de movimentos independentes apoiadas pelo PS.



Segundo a lei da paridade, aprovada em 2019, são nulas as listas eleitorais que não cumpram "a representação mínima de 40 % de cada um dos sexos" nem respeitem a regra segundo a qual "não podem ser colocados mais de dois candidatos do mesmo sexo, consecutivamente, na ordenação da lista". A verificação devia ser feita pelo tribunal de primeira instância ao qual as candidaturas entregam as listas. No caso de Viana do Castelo, o juiz validou as listas apesar de as regras não estarem a ser respeitadas. Mas, como a reclamação sobre essa ilegalidade chegou fora de prazo, o tribunal entendeu que não há nada a fazer. Agora, vão mesmo a votos listas que não cumprem a lei.

"Há uma falha do juiz que analisou as listas e dos partidos que deviam ter impugnado essas listas", começa por dizer à SÁBADO Maria Manuel Leitão Marques, explicando que cabia ao magistrado da primeira instância verificar se estava ou não a ser cumprida a lei da paridade. Caso essa verificação falhasse, havia um prazo para as outras candidaturas reclamarem. Passado esse prazo, "a ilegalidade foi sanada".