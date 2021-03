PAN: A vida depois de André Silva

Há duas semanas, André Silva apanhou de surpresa os outros membros da Comissão Política Nacional (CPN) quando anunciou que queria deixar de ser porta-voz e deputado do PAN para se dedicar à família. A saída só foi tornada pública ontem e surpreendeu também os dissidentes e os descontentes do partido. Mas não se esperam mudanças radicais, pelo menos para já. Só o engenheiro civil, agora desempregado, é que terá de mudar de vida e começar a procurar emprego.

"Todos ficámos admirados na última reunião da Comissão Política Nacional", assume à SÁBADO o dirigente do PAN, Filipe Cayolla, que descreve a decisão de André Silva como "admirável e corajosa" do ponto de vista pessoal, mas também "pacífica" para o partido.

É que se André Silva é a cara do partido, Filipe Cayolla sublinha que do ponto de vista dos estatutos se trata de "um porta-voz e não um presidente", pelo que não está em causa uma liderança. "É a cara do partido para comunicar pelo partido, não é o líder como no PSD ou no CDS. Nesse aspecto, é um elemento da Comissão Política Nacional como qualquer outro", insiste.