Paleontólogo Octávio Mateus denunciado por assédio sexual. Reveja o Investigação SÁBADO

Investigadoras e alunas da Universidade Nova de Lisboa acusam um dos mais respeitados cientistas portugueses de assédio sexual. Falamos de Octávio Mateus, especialista em dinossauros e um dos responsáveis pelo Museu da Lourinhã.







Sábado

Várias das alegadas vítimas ouvidas pelogarantem que a Universidade sabe de tudo há muito tempo, mas só abriu um inquérito esta semana, já após o contacto doA cientista holandesa Melanie During garante que viveu uma experiência traumática com Octávio Mateus numa conferência em Berlim. A especialista em dinossauros decidiu partilhar a experiência com opara que não se repita com outras mulheres.As denúncias públicas de assédio sexual já têm mais de um ano, mas só esta semana, depois do contacto doé que a Universidade Nova de Lisboa decidiu abrir um inquérito. Já o visado, Octávio Mateus, respondeu em modo de ataque.