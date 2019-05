O Governo colocou esta quinta-feira o País em situação de alerta, entre as 23h59 de hoje e a mesma hora da próxima segunda-feira, 3 de junho, devido ao risco de incêndio florestal. Em comunicado conjunto, os Ministérios da Administração Interna e da Agricultura revelam ter determinado a situação de alerta devido "às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do Continente".

De acordo com a nota, algumas das medidas de caráter excecional no âmbito da situação de alerta envolvem elevar "o grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas" e proibir a realização de queimadas.



Os trabalhadores dos setores público e privado "que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário" serão dispensados durante este período, explica ainda o documento.