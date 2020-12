Ovinos e caprinos têm que ser registados em janeiro

Os criadores de ovinos e caprinos estão obrigados a declarar em janeiro os animais que detêm, sob pena de receberem uma coima de, no mínimo, 100 euros, lembrou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"Durante o mês de janeiro de 2021, todos os criadores de ovinos e caprinos ficam obrigados a declarar os animais detidos por marca de exploração a 31 de dezembro de 2020", lê-se num aviso da DGAV.

Os criadores que não declararem os animais incorrem numa contraordenação punível com uma multa mínima de 100 euros.

Por outro lado, a ausência da declaração de existências implica a perda do direito de emissão de guias de circulação para a exploração e para o detentor, segundo o aviso assinado pela diretora-geral da DGAV, Susana Guedes Pombo.

A declaração de existência pode ser efetuada no portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) ou nos departamentos dos serviços de alimentação e veterinária regionais, bem como nas entidades protocoladas com o IFAP, através da aplicação SNIRA.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.