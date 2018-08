O primeiro-ministro já tinha anunciado a intenção de trazer de volta jovens que tenham imigrado durante a crise. Um dos incentivos será a redução no IRS.



O Governo de António Costa pretende oferecer um desconto de 50% de IRS aos portugueses que saíram do país durante a crise e que decidam voltar, avança o jornal Expresso. Esta será uma das medidas de um pacote que inclui ainda apoios às despesas de deslocação no regresso ao país e na habitação após o regresso.



Segundo o semanário, os jovens que emigraram e que decidam regressar vão pagar apenas metade do IRS num período que poderá ir de 3 a 5 anos, não estando ainda fechado o período. O desconto pode ser acumulado com a possibilidade desses jovens terem deduções fiscais com viagens de regresso e com a habitação que vão ocupar em Portugal. O objectivo principal será recuperar os "cérebros" que abandonaram o país.



Segundo noticia o semanário, esta medida vai ser uma bandeira para as eleições legislativas de 2019. O executivo em funções tem sido bastante critico por o governo de Passos Coelho não ter impedido uma saída em massa de jovens qualificados para o estrangeiro.



As medidas para fomentar o regresso de jovens a Portugal já tinham sido anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa durante o congresso socialista. "Para o PS, uma das principais prioridades do Orçamento do Estado para 2019 vai ser adoptar um programa que fomente o regresso dos jovens que partiram, sem vontade de partir e que têm de dispor da liberdade de poderem voltar a viver entre nós", afirmou então Costa, deixando uma promessa: "O próximo orçamento de Estado vai criar condições para que os portugueses que queiram regressar o possam fazer".