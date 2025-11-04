Sábado – Pense por si

Portugal

Os últimos grandes traficantes de escravos em Portugal

Marco Alves
Marco Alves 23:00

Durante cem anos (entre o fim do século XVIII e início do XIX), aventureiros e capitalistas enriqueceram no tráfico de escravos, comprados nas costas de África e enviados para os fazendeiros do Brasil, enquanto os ingleses os perseguiam nos mares. Ulrich, Bravo, Van Zeller ou o conde de Ferreira: ficaram ricos, construíram palacetes, fundaram bancos, financiaram a coroa e muitos compraram títulos que lhes deram acesso à nobreza. As histórias dos últimos negreiros portugueses.

A 3 de agosto de 2023, estava o Papa Francisco em Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude, quando fez um desvio ao centro histórico de Cascais para um encontro na sede da Scholas Occurrentes. Francisco riu, pintou, conversou e falou aos jovens sobre compaixão, mas desconhecia, como os outros presentes, que estava entre quatro paredes construídas com dinheiro do tráfico de escravos. Se soubesse, talvez falasse disso. E havia uma pista à entrada, uma inscrição na porta: “Conde de Ferreira”, o nome de um dos grandes traficantes de escravos portugueses.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Morte Futebol Empresas Contrabando e tráfico de pessoas Portugal Brasil Lisboa José Antônio Pereira Arlindo Manuel Caldeira África Maria Bravo João Pedro Marques Joaquim Ferreira dos Santos Club de Regatas Vasco da Gama Banco de Portugal Guerras Napoleónicas
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Os últimos grandes traficantes de escravos em Portugal