No último ano, os arguidos dizem que pouco ou nada souberam sobre o processo que em novembro de 2023 foi o princípio do fim da maioria absoluta do PS. O centro de dados Start Campus, em Sines, é um sucesso que voltou a atrair os políticos. Já Afonso Salema, o seu fundador, relança-se lá fora e sente o peso reputacional cá dentro. Todos seguem com a sua vida, enquanto aguardam pela Justiça.
Depois de ter estado no epicentro do processo judicial que
conduziu à queda do Governo de maioria
absoluta do PS - fará no dia 7 dois anos - o centro de dados Start Campus voltou
nos últimos meses a cair nas graças da política. Em meados do mês passado, no
anúncio da parceria entre a Start Campus e a plataforma de inteligência
artificial Nscale, o ministro Miguel Pinto Luz elogiou o “projeto de impacto
estratégico, que exemplifica o caminho a percorrer em matérias de políticas
públicas em torno de infraestruturas críticas”. Em abril, dois ministros do
Governo anterior, Pinto Luz e Pedro Reis, juntaram-se ao embaixador do Estados
Unidos na inauguração do primeiro edifício do centro de dados - a Start Campus,
entretanto, continua como arguida no
processo conhecido como Operação Influencer.
"Influencer" dois anos depois: processo em banho maria, arguidos esperam (e seguem com a vida)
É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.
O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.