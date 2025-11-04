Sábado – Pense por si

Portugal

"Influencer" dois anos depois: processo em banho maria, arguidos esperam (e seguem com a vida)

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

No último ano, os arguidos dizem que pouco ou nada souberam sobre o processo que em novembro de 2023 foi o princípio do fim da maioria absoluta do PS. O centro de dados Start Campus, em Sines, é um sucesso que voltou a atrair os políticos. Já Afonso Salema, o seu fundador, relança-se lá fora e sente o peso reputacional cá dentro. Todos seguem com a sua vida, enquanto aguardam pela Justiça.

Depois de ter estado no epicentro do processo judicial que conduziu  à queda do Governo de maioria absoluta do PS - fará no dia 7 dois anos - o centro de dados Start Campus voltou nos últimos meses a cair nas graças da política. Em meados do mês passado, no anúncio da parceria entre a Start Campus e a plataforma de inteligência artificial Nscale, o ministro Miguel Pinto Luz elogiou o “projeto de impacto estratégico, que exemplifica o caminho a percorrer em matérias de políticas públicas em torno de infraestruturas críticas”. Em abril, dois ministros do Governo anterior, Pinto Luz e Pedro Reis, juntaram-se ao embaixador do Estados Unidos na inauguração do primeiro edifício do centro de dados - a Start Campus, entretanto, continua como  arguida no processo conhecido como Operação Influencer.

Tópicos Empresas Acusação Crime lei e justiça Crime Nuno Mascarenhas António Costa Portugal Pedro Reis Miguel Pinto Luz João Galamba Agência Portuguesa do Ambiente novobanco Nvidia Pioneer Sines Instituto Superior de Gestão Lisboa
