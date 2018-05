Os quatro avisos de Marcelo

O Presidente manifestou preocupação com a demora da justiça e alertou para o risco de o debate mediático e político prescindir de esperar pelas decisões judiciais, colocando em causa o Estado de direito democrático.



"No sentido de perceber este desfasamento tão grande, que existe. Em segundo lugar há um outro risco, que é prescindir-se do sistema judicial. Dizer-se: 'Isto é de tal maneira que nós morremos primeiro, ou passa a ser irrelevante a decisão que houver'. E isto é grave num Estado de Direito democrático. 'É irrelevante, portanto na dúvida vamos fazer mas é o debate político, porque se esperamos por uma decisão judicial, ela não chega'", disse Marcelo Rebelo de Sousa.





Para o chefe de Estado português, "há a sensação de desfasamento enorme entre o tempo mediático e o tempo judicial". "Eu lembro-me que, pouco tempo depois de ter iniciado funções, no que foi depois considerado uma iniciativa um pouco original, eu visitei o DCIAP. Foi em Setembro de 2016, foi há ano e meio. E expliquei que o objectivo era mostrar a atenção com que acompanhava a investigação criminal. Visava chamar a atenção para a preocupação com que eu começava a encarar esta questão: que o tempo mediático era um, o tempo político era outro e o tempo judicial estava a alongar-se", descreveu.Por fim, Marcelo admitiu, no que diz respeito ao tema da demora na Justiça, que "os partidos devem actuar". "Se há a necessidade de elaborar legislação que corresponda verdadeiramente àquilo que é fundamental para o país ou para o Estado de direito democrático, então eu penso - mas está nas mãos dos partidos - que os partidos devem actuar, não dependendo de casos concretos, de processos concretos, de vicissitudes concretas", concretiza.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou que pode antecipar as eleições legislativas se o Orçamento do Estado para 2019 for chumbado.



"É tão fundamental para mim, que uma não aprovação do Orçamento me levaria a pensar duas vezes relativamente àquilo que considero essencial para o país, que é que a legislatura seja cumprida até ao fim", frisou o Presidente, dramatizando a importância da aprovação do próximo Orçamento.

Questionado se pensa que, num cenário de desentendimento entre o PS e os partidos à sua esquerda, o PSD pode abster-se na votação do Orçamento para evitar uma crise política, Marcelo Rebelo de Sousa remeteu a pergunta para Rui Rio: "Não sei, isso é uma pergunta a colocar ao líder do PSD".



600 euros é o máximo de aumento do salário mínimo



Não é novidade: o Presidente já tinha dito, após o 1.º de Maio, que a proposta da CGTP de aumento para 650 euros é "pôr o carro à frente dos bois". Desta vez, diz que "será muito difícil, olhando para a experiência dos últimos anos, um desvio" do programa do Governo.



"Mas penso que vai haver o curso natural dos acontecimentos e provavelmente terminar-se-à com aquilo que faz parte do programa de Governo [600 euros/mês]", disse.



Mas o chefe de Estado compreende a exigência da CGTP: "Faz parte da lógica das coisas que haja quem defenda menos e quem defenda mais — patronato menos e a CGTP mais."



Marcelo admite novo referendo sobre regionalização



O Presidente da República apoia a criação de taxas europeias sobre os negócios de empresas na Internet e considera admissível um novo referendo sobre a regionalização na próxima legislatura.



Questionado se concordaria com um novo referendo sobre a regionalização na próxima legislatura, respondeu: "Supondo que é um referendo nos termos constitucionais, isto é, não há uma revisão da Constituição para ser um referendo diferente - e também já ouvi opiniões nesse sentido -, é uma possibilidade perfeitamente, em termos teóricos, concebível".



Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre um referendo tendo em conta que o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, admitiu essa hipótese.



"Agora, do que eu percebi, isso implica, primeiro esperar pelo resultado das eleições, depois pelo trabalho da comissão de especialistas, depois pelo consenso que possa existir relativamente àquilo que é debatido e, eventualmente, é votado pelos portugueses. E, depois, se for caso disso, de um voto dos portugueses. Para não colocar um carro à frente dos bois, talvez seja bom começar por aplicar antes esta primeira fase da descentralização", acrescentou.