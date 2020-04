ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.

Sentada numa cadeira, Andreia Fragoso cerrava os punhos de nervosismo. O primeiro teste ao Covid-19 tinha dado positivo e, naquela ampla (e vazia) sala do Centro de Congressos do Estoril, a técnica do laboratório Germano de Sousa preparava-se, de zaragatoa na mão, para fazer a segundo avaliação à jovem de 19 anos. A própria acredita que está infectada: "Eu trabalho num lar onde já faleceram algumas pessoas devido a esta doença. Eles tentam esconder isso", explicou àno centro de testagem aberto pelo município de Cascais. Os sintomas também são suspeitos: é "uma gripe que se confunde com asma" e muito cansaço, descreveu. "Nos primeiros dias senti-me péssima. Até cheguei a ficar quatro dias 'sem respirar' e com perda de olfato."O primeiro teste foi feito num hospital público, mas o seu médico enviou-a para o privado para o segundo rastreio. "Disse-me que era mais rápido e eficaz aqui", disse Fragoso. Ela é uma das milhares de pessoas que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem encaminhado para o privado, numa simbiose público-privada que tornou Portugal um dos 20 países que mais diagnóstico faz por milhão de habitantes. Contudo, o preço pode sair caro: dados facultados pelo ministério da Saúde àrevelam que 48% dos testes em Portugal foram feitos por laboratórios privados, quase metade do universo global. Até ao dia 18 de abril, foram feitos 235.878 testes. Ora, se o SNS tem de pagar aos privados 87,95 euros por cada teste feito a utentes que encaminha, então o custo para o erário público será milionário.Conheça toda a história na edição da revistade dia 23 de abril.