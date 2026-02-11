Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

PERFIL. QUEM É O NOVO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COMO QUER GERIR A CASA CIVIL

De Penamacor a Belém, o triunfo do homem “normalíssimo”

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Criou um jornal, entrevistou Ramalho Eanes, fez de “segurança” de Salman Rushdie, foi preso numa manifestação em Espanha, levou o seu gabinete no Rato para o sótão quando liderava um PS dividido. Largou tudo – e regressou. Em Belém, os boys ficam à porta, vai haver registo público de reuniões e Presidências Abertas “à Soares”.

De vez em quando há um apelo. Eu senti-o agora. Não é que eu esteja predestinado para nada. Sou uma pessoa normalíssima.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Parto em casa Casamento Penamacor Partido Socialista Mário Soares Rui Pereira José Sócrates António Costa Caldas da Rainha António Guterres Belém Porto Covo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa CDS - Partido Popular Partido Social Democrata
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

De Penamacor a Belém, o triunfo do homem “normalíssimo”