01 de fevereiro de 2026 às 15:19

Repórter Sábado: Descargas de águas residuais feitas à luz do dia há pelo menos 10 anos em Alhos Vedros

Os moradores queixam-se do mau cheiro e da qualidade da água que chega poluída ao rio Tejo. A Agência Portuguesa do Ambiente sabe de tudo. Em causa está um crime ambiental que põe em risco a saúde pública. Uma reportagem para ver no NOW, às 22h40.

