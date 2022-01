Os fabulosos irmãos Rebelo de Sousa

Nas vésperas de arrancar a campanha para as presidenciais de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu a família num restaurante na Rua Correia Teles, em Campo de Ourique, Lisboa. Os irmãos, António e Pedro, tinham sabido não há muito tempo que Marcelo ia avançar com a candidatura a Belém que já há muito adivinhavam estar a preparar. Nessa noite de 12 de dezembro, o aniversário de Marcelo serviu também para falarem sobre nomes para mandatários distritais do candidato e darem ideias sobre quem devia ser o médico escolhido para a Presidência. Foi das poucas vezes que o Presidente discutiu com os irmãos alguma coisa relacionada com a sua vida política.



Em regra, os irmãos Rebelo de Sousa separam bem as águas. "O Marcelo gosta de manter a autonomia. É das pessoas mais independentes que já conheci", conta quem conhece bem a família. Eduardo Barroso, amigo de Marcelo desde os 2 anos, corrobora a ideia e acrescenta que a vida agitada em Belém o tem afastado daqueles que sempre lhe foram mais próximos. "O Marcelo, neste momento, não fala com os amigos e com os irmãos o tempo suficiente. Devia ter mais relações fora da política. É tudo muito intenso", observa o médico.



Nem sempre foi assim. Marcelo e o seu irmão do meio, António, estiveram juntos na fundação do PSD. E ainda antes disso, ambos contrários ao Estado Novo, tentaram em casa influenciar o pai, ministro do regime e membro do partido único Ação Nacional Popular, contra uma candidatura de Américo Thomaz à Presidência da República.