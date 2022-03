Os alertas da Amnistia sobre Portugal: do racismo na polícia à violação de dados de ativistas

O relatório anual da Amnistia Internacional menciona os direitos dos manifestantes e dos migrantes em Portugal, o racismo dentro das forças policiais e a violência contra as mulheres. A organização expõe também preocupações com os direitos à habitação e as condições dos reclusos.

No capítulo que dedica a Portugal no seu relatório anual que avalia o estado dos direitos humanos em todo o mundo, a Amnistia Internacional recorda a violação de dados de ativistas russos pela Câmara Municipal de Lisboa, alerta para os direitos dos migrantes em Portugal e para as condições dos trabalhadores agrícolas, bem como para o direito à habitação e o racismo dentro das forças policiais, e para a persistência da violência contra as mulheres e as más condições dos reclusos.